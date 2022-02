Ghostbusters: Legacy in 4K UHD e Blu-ray, la recensione: non perdetevi la luce di quei flussi protonici (Di sabato 12 febbraio 2022) La recensione di Ghostbusters: Legacy in 4K UHD e Blu-ray: stupenda edizione a doppio disco targata Eagle per il bel sequel sugli acchiappafantasmi. Un sequel nasconde sempre rischi e insidie, soprattutto quando arriva a distanza di molti anni dai primi film di una celebre saga come quella di Ghostbusters. E invece stavolta per il film di Jason Reitman si può dire davvero missione compiuta, per la capacità di creare una sceneggiatura perfetta nei continui rimandi ai primi film, abbinata a un ritmo mozzafiato e a scene spettacolari nelle quali si respira l'aria del miglior cinema di avventura degli anni Ottanta. E come vedremo nella recensione di Ghostbusters: Legacy in 4K UHD e Blu-ray, oltre a essere un riuscito sequel-omaggio, il film ha avuto … Leggi su movieplayer (Di sabato 12 febbraio 2022) Ladiin 4K UHD e Blu-ray: stupenda edizione a doppio disco targata Eagle per il bel sequel sugli acchiappafantasmi. Un sequel nasconde sempre rischi e insidie, soprattutto quando arriva a distanza di molti anni dai primi film di una celebre saga come quella di. E invece stavolta per il film di Jason Reitman si può dire davvero missione compiuta, per la capacità di creare una sceneggiatura perfetta nei continui rimandi ai primi film, abbinata a un ritmo mozzafiato e a scene spettacolari nelle quali si respira l'aria del miglior cinema di avventura degli anni Ottanta. E come vedremo nelladiin 4K UHD e Blu-ray, oltre a essere un riuscito sequel-omaggio, il film ha avuto …

