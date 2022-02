Gazzetta: gli sfoghi di Mourinho deprezzano i giocatori della Roma (Di sabato 12 febbraio 2022) Gli sfoghi di José Mourinho deprezzano i giocatori che dovrebbero essere ceduti in estate per finanziare il nuovo mercato della Roma, scrive la Gazzetta dello Sport. E’ successo già a gennaio, il copione si ripeterà. “Nella nella prima epurazione hanno lasciato Trigoria i vari Villar, Reynolds, Calafiori e Borja Mayoral (tutti ceduti in prestito, perché dopo i primi mesi mourinhiani non c’era nessuno disposto a investire sulle loro prestazioni) in quella che arriverà a giugno prossimo potrebbero andar via molti altri giocatori. Ma a quale prezzo?”. Ibanez, Kumbulla, Veretout, Diawara, Perez e Shomurodov sono quelli di cui sia il tecnico che Tiago Pinto farebbero volentieri a meno per fare cassa e reinvestire il guadagno sul mercato, per ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 febbraio 2022) Glidi Joséche dovrebbero essere ceduti in estate per finanziare il nuovo mercato, scrive ladello Sport. E’ successo già a gennaio, il copione si ripeterà. “Nella nella prima epurazione hanno lasciato Trigoria i vari Villar, Reynolds, Calafiori e Borja Mayoral (tutti ceduti in prestito, perché dopo i primi mesi mourinhiani non c’era nessuno disposto a investire sulle loro prestazioni) in quella che arriverà a giugno prossimo potrebbero andar via molti altri. Ma a quale prezzo?”. Ibanez, Kumbulla, Veretout, Diawara, Perez e Shomurodov sono quelli di cui sia il tecnico che Tiago Pinto farebbero volentieri a meno per fare cassa e reinvestire il guadagno sul mercato, per ...

