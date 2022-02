Formazioni ufficiali Lazio Bologna | le scelte degli allenatori

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONI Comincia il girone di ritorno per la Primavera nerazzurra di Cristian Chivu: alle 13 la sfida sul c… - DiMarzio : #LazioBologna, le formazioni ufficiali - apetrazzuolo : SERIE A - Lazio-Bologna, le formazioni ufficiali: Immobile sfida Arnautovic - napolimagazine : SERIE A - Lazio-Bologna, le formazioni ufficiali: Immobile sfida Arnautovic - AssagoCalcio : #BreraAssago: Ecco le formazioni ufficiali! Segui la gara e assegna i voti ai calciatori -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Lazio - Bologna, leLAZIO (4 - 3 - 3) - Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri. A disposizione : ...ProbabiliLazio - BolognaLAZIO (4 - 3 - 3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic - Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri BOLOGNA (3 -...Questo pomeriggio allo stadio Olimpico, si giocherà la sfida tra la Lazio e il Bologna. Per la squadra di Sarri, occasione per riscattare il pesante k.o. contro il Milan in Coppa Italia. I felsinei, ...Alle 14.30 il Milan Femminile scenderà in campo contro la Sampdoria, in un match valido per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Questa la formazione ufficiale scelta da mister ...