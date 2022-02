Esame diagnostico rinviato e sospeso ben quattro volte: “Sarò costretto a farlo a pagamento” (Di sabato 12 febbraio 2022) MONREALE – Tocchiamo oggi un tasto dolente, quello sanitario, che preoccupa migliaia e migliaia di cittadini che non riescono ad effettuare un Esame diagnostico, una “semplice” prima visita o un intervento chirurgico, a causa dell’emergenza covid. Una situazione grave, si tiene a sottolineare, che sta emergendo come ulteriore risvolto negativo dall’emergenza pandemica, di cui si scrive o si parla poco. Non abbiamo voluto ignorare la disperazione di alcuni cittadini. Li abbiamo ascoltati. Abbiamo ascoltato le loro parole di sconforto, di delusione, di amarezza, di solitudine. “(…) Perchè, quando non ci si può curare attraverso il S.S.N., ma, in via celere, solo a pagamento, un po’ solo ti senti! Solo dinanzi alle difficoltà. Solo nella consapevolezza di azzerare i risparmi. E se non avessi neanche quelli? Come tanta gente? Non potrei ... Leggi su filodirettomonreale (Di sabato 12 febbraio 2022) MONREALE – Tocchiamo oggi un tasto dolente, quello sanitario, che preoccupa migliaia e migliaia di cittadini che non riescono ad effettuare un, una “semplice” prima visita o un intervento chirurgico, a causa dell’emergenza covid. Una situazione grave, si tiene a sottolineare, che sta emergendo come ulteriore risvolto negativo dall’emergenza pandemica, di cui si scrive o si parla poco. Non abbiamo voluto ignorare la disperazione di alcuni cittadini. Li abbiamo ascoltati. Abbiamo ascoltato le loro parole di sconforto, di delusione, di amarezza, di solitudine. “(…) Perchè, quando non ci si può curare attraverso il S.S.N., ma, in via celere, solo a, un po’ solo ti senti! Solo dinanzi alle difficoltà. Solo nella consapevolezza di azzerare i risparmi. E se non avessi neanche quelli? Come tanta gente? Non potrei ...

