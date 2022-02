Due primi a base di pasta tratti dal libro "Tutti i piatti dei Presidenti", che racconta ricette, storie e aneddoti delle cucine di Palazzo del Quirinale (Di sabato 12 febbraio 2022) Tonnarelli di kamut al ragù bianco INGREDIENTI X 4: Per la pasta: 400 g farina di kamut250-300 g acqua. Per il ragù: 600 g campanello di vitello tritato200 g pancetta100 g carote300 g sedano200 g cipollotto200 g riduzione di vino rosso500 g acquasale qb. Per l’olio all’aneto: 30 g aneto, 30 g olio evo. Per la crema al parmigiano: 200 g parmigiano, 200 g acqua Procedimento Disporre la farina a fontana, unire l’acqua al centro e impastare. far riposare almeno due ore, poi stendere con la macchina per la pasta formando dei tonnarelli. Ridurre il vino del 50%, tritare la carne di vitello e rosolare in padella. In una casseruola a parte rosolare la pancetta, poi stufare la dadolata fine di carote, sedano e cipollotto. Unire alle verdure la carne rosolata e bagnare con il vino rosso. Aggiungere l’acqua e cuocere a fuoco basso ... Leggi su iodonna (Di sabato 12 febbraio 2022) Tonnarelli di kamut al ragù bianco INGREDIENTI X 4: Per la: 400 g farina di kamut250-300 g acqua. Per il ragù: 600 g campanello di vitello tritato200 g pancetta100 g carote300 g sedano200 g cipollotto200 g riduzione di vino rosso500 g acquasale qb. Per l’olio all’aneto: 30 g aneto, 30 g olio evo. Per la crema al parmigiano: 200 g parmigiano, 200 g acqua Procedimento Disporre la farina a fontana, unire l’acqua al centro e imre. far riposare almeno due ore, poi stendere con la macchina per laformando dei tonnarelli. Ridurre il vino del 50%, tritare la carne di vitello e rosolare in padella. In una casseruola a parte rosolare la pancetta, poi stufare la dadolata fine di carote, sedano e cipollotto. Unire alle verdure la carne rosolata e bagnare con il vino rosso. Aggiungere l’acqua e cuocere a fuoco basso ...

