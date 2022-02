De Sciglio e il rinnovo con la Juve: cosa sta succedendo (Di sabato 12 febbraio 2022) In scadenza nel 2022, Mattia De Sciglio ha comunicato alla Juve la volontà di rinnovare. I suoi agenti trattano un prolungamento fino... Leggi su calciomercato (Di sabato 12 febbraio 2022) In scadenza nel 2022, Mattia Deha comunicato allala volontà di rinnovare. I suoi agenti trattano un prolungamento fino...

Advertising

forumJuventus : GdS: 'Giocatori in scadenza. Cuadrado, ci siamo. De Sciglio e Perin puntano al rinnovo. Il piano Juve: tutti gli in… - sportli26181512 : De Sciglio e il rinnovo con la Juve: cosa sta succedendo: In scadenza nel 2022, Mattia De Sciglio ha comunicato all… - misorecordsuk : Juve, punto rinnovi: De Sciglio-Perin, voglia di rinnovo. #Juve #Juventus - CalcioOggi : De Sciglio-Perin verso il prolungamento con la Juve. Per Berna è più difficile - La Gazzetta dello Sport - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: De Sciglio-Perin verso il prolungamento con la #Juve. Per Berna è più difficile -