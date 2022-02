Covid oggi Lazio, 7.114 contagi e 12 morti. A Roma 3.333 casi (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.114 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 febbraio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 12 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 17.505 tamponi molecolari e 45.126 antigenici con un tasso di positività all’11,3%. I ricoverati sono 1.941, 48 in meno da ieri, 179 le terapie intensive occupate, 5 in meno da ieri, e 13.241 i guariti nelle ultime 24 ore. I casi a Roma città sono a quota 3.333. “I guariti rappresentano il doppio dei nuovi casi positivi e prosegue il calo dei ricoveri” evidenzia l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, dopo aver presieduto da remoto e in isolamento l’odierna videoconferenza della task-force ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.114 i nuovida Coronavirus, 12 febbraio 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 12. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 17.505 tamponi molecolari e 45.126 antigenici con un tasso di positività all’11,3%. I ricoverati sono 1.941, 48 in meno da ieri, 179 le terapie intensive occupate, 5 in meno da ieri, e 13.241 i guariti nelle ultime 24 ore. Icittà sono a quota 3.333. “I guariti rappresentano il doppio dei nuovipositivi e prosegue il calo dei ricoveri” evidenzia l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, dopo aver presieduto da remoto e in isolamento l’odierna videoconferenza della task-force ...

