Covid | in Campania oltre 6mila positivi | calano i decessi

(Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 6.257, in, i neoalsu 51.071 test esaminati. Resta sostanzialmente stabile il tasso di incidenza che oggi si attesta al 12,25% mentre ieri era al 12,67%. Cala il numero dei: 6 nelle ultime 48 ore; 9 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali sono 74 i posti letto occupati nelle terapie intensive (+2 rispetto a ieri); calo netto, invece, in degenza dove sono 1.217 i posti letto occupati (-31 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Sono 6.257, in Campania, i neo positivi al Covid su 51.071 test esaminati. Resta sostanzialmente stabile il tasso di incidenza che oggi si attesta al 12,25% mentre ieri era al 12,67%. Cala il numero delle vittime: 6 nelle ultime 48 ore; 9 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali sono 74 i posti letto occupati nelle terapie intensive (+2 rispetto a ieri); calo netto, invece, in degenza dove sono 1.217 i posti letto occupati (-31 rispetto a ieri).