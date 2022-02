ATP Dallas 2022 | risultati 11 febbraio | i quattro semifinalisti sono tutti statunitensi

(Di sabato 12 febbraio 2022)tennisti che accedono alle semifinali del tabellone di singolare del torneo ATPdi tennis, di categoria 250: la presenza italiana si era esaurita già nei giorni scorsi con l’eliminazione di Andreas Seppi. Il penultimo atto, invece, andrà in scena nella prossima notte italiana. Nella parte alta del tabellone Marcos Giron, numero 7, vince al tie break del terzo set il derby con il connazionale Taylor Fritz, prima testa di serie del torneo, che si arrende con lo score di 6-4 3-6 7-6 (3). Sulla sua strada ci sarà Jenson Brooksby, numero 4 e giustiziere di Andreas Seppi agli ottavi, che liquida l’australiano Jordan Thompson per 6-3 6-0. Nella parte bassa, invece, John Isner, numero 3 del tabellone, regola con un doppio 6-4 il ...

Fritz è la testa di serie numero uno per la prima volta in carriera in un torneo: 'È bello, sì, la prima volta che sono la testa di serie in un evento. Sento che ho giocato davvero ...Sport - La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) , con live streaming disponibili sul sito ufficiale di Supertennis, tramite la nuova ...