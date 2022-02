Alessio Terranova morto, lo chef di “Casa Sanremo” ha perso la vita in un incidente stradale (Di sabato 12 febbraio 2022) È morto in un incidente stradale Alessio Terranova. Lo chef 37enne era reduce dall’esperienza sanremese: aveva cucinato a Casa Sanremo durante il Festival. L’uomo ha perso la vita la scorsa notte a Falcone, nel messinese: la sua auto, una Bmw bianca, si è schiantata contro il guardrail lungo la Strada statale 113, in direzione Palermo. Ancora da accertare le cause che hanno portato la macchina a sbandare fino allo schianto mortale. A bordo con lui un altro uomo, di 33 anni, rimasto ferito e trasferito all’ospedale di Milazzo. Lo chef aveva lavorato nell’area ospitalità del Festival che lo ha ricordato con un post sui social: “Vicini nel dolore, porgiamo le nostre più sentite condoglianze per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Èin un. Lo37enne era reduce dall’esperienza sanremese: aveva cucinato adurante il Festival. L’uomo halala scorsa notte a Falcone, nel messinese: la sua auto, una Bmw bianca, si è schiantata contro il guardrail lungo la Strada statale 113, in direzione Palermo. Ancora da accertare le cause che hanno portato la macchina a sbandare fino allo schianto mortale. A bordo con lui un altro uomo, di 33 anni, rimasto ferito e trasferito all’ospedale di Milazzo. Loaveva lavorato nell’area ospitalità del Festival che lo ha ricordato con un post sui social: “Vicini nel dolore, porgiamo le nostre più sentite condoglianze per la ...

