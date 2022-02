A C’è posta per te Giuseppe scrive al padre Giovanni dopo cinque anni: “Per tutta la vita si è genitore” (Di domenica 13 febbraio 2022) Nella puntata del 12 febbraio di C’è posta per te ci sono stati momenti divertenti, ma anche dei toccanti racconti di famiglia. Simone ha mandato la speciale missiva alla moglie Chiara per chiederle perdono dei suoi tradimenti. La donna, dopo alcuni tentennamenti, ha deciso di aprire la busta. Maddalena, invece, chiamata in trasmissione dalla mamma Anna Maria, ha scelto di chiudere la busta e continuare a mantenere inalterati i loro rapporti. Anche Giuseppe ha scelto di convocare il padre Giovanni a C’è posta per te, dopo cinque anni di lontananza. La storia di Giuseppe e il padre Giovanni a C’è posta per ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 13 febbraio 2022) Nella puntata del 12 febbraio di C’èper te ci sono stati momenti divertenti, ma anche dei toccanti racconti di famiglia. Simone ha mandato la speciale missiva alla moglie Chiara per chiederle perdono dei suoi tradimenti. La donna,alcuni tentennamenti, ha deciso di aprire la busta. Maddalena, invece, chiamata in trasmissione dalla mamma Anna Maria, ha scelto di chiudere la busta e continuare a mantenere inalterati i loro rapporti. Ancheha scelto di convocare ila C’èper te,di lontananza. La storia die ila C’èper ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #CePostaPerTe, il people show condotto da #MariaDeFilippi… - Dany03__ : Una puntata inedita di c'è posta per te #CePostaPerTe - carmenaloe : RT @nastasivero: Questi a 19 anni fanno figli e si sposano e io a 22 passo il sabato sera sul divano sotto la coperta con la tisanina in ma… - sonociccia : RT @Tristan__esdpv: questi a 20 anni si sposano e fanno figli ed io sono qui a commentare c’è posta per te #cepostaperte - rattenni_anna : RT @Tristan__esdpv: questi a 20 anni si sposano e fanno figli ed io sono qui a commentare c’è posta per te #cepostaperte -