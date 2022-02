12 Febbraio 1941 | la Penicillina viene testata per la prima volta su di un paziente

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 12 febbraio 2022) Era il 12quando all’ufficiale Albert Alexander fu somministrata per lalanella storia dell’umanità. Accadde dunque oggi, il primo test dellasu di un. Un evento questo, che ha per sempre cambiato in bene la storia dell’umanità. La storia della scoperta della molecola antibatterica La storia ufficiale della molecola antibatterica, formata dall’unione di due aminoacidi (cisteina e valina), comincia con Alexander Fleming. In realtà però, già 30 anni, lo studioso italiano Vincenzo Tiberio era giunto a conclusioni molto simili. Osservando delle muffe in un pozzo d’acqua, scoprì la loro natura antibatterica. I suoi studi raccolti in una rivista prestigiosa dell’epoca “Sugli estratti di ...