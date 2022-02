WTA San Pietroburgo 2022 | successi in due set per Sakkari e Kontaveit Ostapenko fatica ma supera Sasnovich

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Si è appena conclusa la terza giornata del WTA 500 di San. Sul cemento russo si sono giocati oggi i quarti di finale e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Bel successo di Maria. La greca (testa di serie n.1)la belga Elise Mertens (testa di serie n.8) per 7-6(7) 6-2 e si regala il penultimo atto del torneo contro la rumena Irina Begu (n.56 del ranking), uscita vincitrice dal match odierno contro la ceca Tereza Martincova (n.42 del ranking) con un netto 6-4 6-2. L’altra semifinale sarà invece quella tra Jelenae Anett. Negli ultimi due quarti di finale di oggi la lettone (testa di serie n.7) ha infatti avuto la meglio sulla bielorussa Aliaksandra(n.71 WTA) per 7-6(5) 4-6 6-3 al ...

PIETROBURGO - RISULTATI IN DIRETTA E TABELLONE AGGIORNATO In semifinale, Begu incontrerà la greca Maria Sakkari che per la prima volta è in tabellone in un torneoda testa di serie numero ...Il programma, con gli orari e l' ordine di gioco della giornata di sabato 12 febbraio al torneodiPietroburgo 2022 di tennis. Sul cemento russo è tempo di semifinali, con la numero uno del seeding Maria Sakkari che sfiderà la rumena Irina Begu alle ore 12 italiane (ore 14 locali),