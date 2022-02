Usa: i lupi grigi ritornano specie protetta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Gli Usa hano decretatato che i lupi grigi rientrano nella categoria di specie protetta abolendo così la decisione di Donald Trump approvata nel 2020. I lupi grigi ormai sono diventati animali molto rari, già nel 1970 se ne lamentava l’estinzione. Nell’ottobre 2020, l’allora presidente degli Stati Uniti D’America infatti aveva deciso di revocare ai lupi grigi lo status istituito negli anni ’70 dopo che si erano quasi estinti. Dall’entrata in vigore del provvedimento c’è stata un’impennata nel numero di lupi uccisi in alcuni stati, i dati più atroci si sono registrati nel Wisconsin dove si conta che i cacciatori neabbiano ammazzato 200 in meno di tre giorni. Gli alti numeri di lupi grigi ... Leggi su zon (Di venerdì 11 febbraio 2022) Gli Usa hano decretatato che irientrano nella categoria diabolendo così la decisione di Donald Trump approvata nel 2020. Iormai sono diventati animali molto rari, già nel 1970 se ne lamentava l’estinzione. Nell’ottobre 2020, l’allora presidente degli Stati Uniti D’America infatti aveva deciso di revocare ailo status istituito negli anni ’70 dopo che si erano quasi estinti. Dall’entrata in vigore del provvedimento c’è stata un’impennata nel numero diuccisi in alcuni stati, i dati più atroci si sono registrati nel Wisconsin dove si conta che i cacciatori neabbiano ammazzato 200 in meno di tre giorni. Gli alti numeri di...

