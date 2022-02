“Tutti devono sapere”. GF Vip: Lorenzo Amoruso, nuova verità su Manila Nazzaro e addio ai social (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dentro la casa del GF Vip i colpi di scena non mancano. Nelle ore scorse si è molto discusso del ritorno di Alex Belli che non ha trovato Tutti d’accordo. Anche amici come Davide Silvestri hanno spiegato di non sapere come reagiranno davanti al ritorno di Alex che, sembra, resterà nella casa per ben 14 giorni pronto a spaccare gli equilibri ed accendere la guerra tra Delia Duran e Soleil Sorge. Nelle ultime ore si è parlato anche di Manila Nazzaro. O meglio, a parlare è stato il marito Lorenzo Amoruso. Per chi non avesse seguito la storia, dopo la puntata di lunedì del GF Vip Lorenzo aveva rilasciato una dichiarazione che aveva fatto molto discutere. L’ex calciatore, da sempre attentissimo alle dinamiche del GF Vip 6 dove c’è la sua compagna, aveva pubblicato tra le ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dentro la casa del GF Vip i colpi di scena non mancano. Nelle ore scorse si è molto discusso del ritorno di Alex Belli che non ha trovatod’accordo. Anche amici come Davide Silvestri hanno spiegato di noncome reagiranno davanti al ritorno di Alex che, sembra, resterà nella casa per ben 14 giorni pronto a spaccare gli equilibri ed accendere la guerra tra Delia Duran e Soleil Sorge. Nelle ultime ore si è parlato anche di. O meglio, a parlare è stato il marito. Per chi non avesse seguito la storia, dopo la puntata di lunedì del GF Vipaveva rilasciato una dichiarazione che aveva fatto molto discutere. L’ex calciatore, da sempre attentissimo alle dinamiche del GF Vip 6 dove c’è la sua compagna, aveva pubblicato tra le ...

