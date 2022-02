Test cosmetici sugli animali, anche Paul McCartney scende in campo contro Bruxelles (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si sono mobilitate le associazioni animaliste, i parlamentari, le persone di buona volontà dei 27 paesi Ue, marchi come The Body Shop e Dove. E oggi a sorpresa, è sceso in campo anche lui, Sir Paul McCartney, per chiedere a Bruxelles di non buttare nel cestino una legge che era il nostro vanto, l’orgoglio di una generazione: “Pensavamo che i Test animali per produrre i cosmetici fossero acqua passata, ma ci siamo sbagliati” ha dichiarato l’ex Beatle a Euronews, il potente network televisivo che trasmette in 15 lingue e in Europa conta 21 milioni di followers sui social media. Per dire no, per bloccare questa deriva – che porta la firma delle principali autorità Ue – bisogna essere in tanti, almeno un milione, meglio ancora il doppio o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si sono mobilitate le associazioniste, i parlamentari, le persone di buona volontà dei 27 paesi Ue, marchi come The Body Shop e Dove. E oggi a sorpresa, è sceso inlui, Sir, per chiedere adi non buttare nel cestino una legge che era il nostro vanto, l’orgoglio di una generazione: “Pensavamo che iper produrre ifossero acqua passata, ma ci siamo sbagliati” ha dichiarato l’ex Beatle a Euronews, il potente network televisivo che trasmette in 15 lingue e in Europa conta 21 milioni di followers sui social media. Per dire no, per bloccare questa deriva – che porta la firma delle principali autorità Ue – bisogna essere in tanti, almeno un milione, meglio ancora il doppio o ...

