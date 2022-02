Tananai | annunciate le nuove date del tour

Leggi su zon

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Giovedì 10 febbraio 2022. A pochi giorni dalla partecipazione al Festival di Sanremo,, dopo il grande successo sui social grazie al singolo “Sesso Occasionale”, in Top10 su Spotify Italia, annuncia lo spostamento dei live in venue più grandi nel mese di maggio. Dopo il sold out in prevendita di entrambe le, i concerti del cantautore milanese, prodotti da Friends & Partners, cambiano venue e si spostano rispettivamente: lunedì 16 maggio al Fabrique di Milano mercoledì 18 maggio all’Atlantico di Roma. I biglietti acquistati in precedenza rimangono validi per lee location. I nuovi biglietti saranno disponibili dalle ore 16 di giovedì 10 febbraio presso i rivenditori ufficiali www.ticketone.it e www.ticketmaster.it. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito: ...