Senegal ai piedi di Mané: lo stadio di Sédhiou intitolato a suo nome (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lo stadio di Sédhiou sarà intitolato a Sadio Mané, uno dei protagonisti del successo del Senegal all’ultima Coppa d’Africa Uno stadio in Senegal a nome di Sadio Mané. Lo ha riferito Abdoulaye Diop, sindaco di Sédhiou. LE PAROLE – «Daremo il nome di Sadio Mané al nostro stadio, per fargli capire la riconoscenza di tutti i figli della regione. Ha onorato il Senegal, la città di Sédhiou e tutta la Casamance. Mané merita ampiamente questo dono». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lodisaràa Sadio, uno dei protagonisti del successo delall’ultima Coppa d’Africa Unoindi Sadio. Lo ha riferito Abdoulaye Diop, sindaco di. LE PAROLE – «Daremo ildi Sadioal nostro, per fargli capire la riconoscenza di tutti i figli della regione. Ha onorato il, la città die tutta la Casamance.merita ampiamente questo dono». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : In Senegal uno stadio intitolato a #Mane ?? - ilTonasospeso : @ILCARRODIPELLE1 Sta tornando a piedi dal senegal ora è in Guinea Equatoriale - MikeleFornicola : RT @lcolda: Stupendo. Non avevano il pullman scoperto. In piedi sul tetto. #Senegal - pccpla : RT @GoalItalia: Niente bus scoperto? No problem ?? Ct Cissé e i giocatori del #Senegal seduti e in piedi sul tetto tra le vie di #Dakar ???? h… - GoalItalia : Niente bus scoperto? No problem ?? Ct Cissé e i giocatori del #Senegal seduti e in piedi sul tetto tra le vie di… -