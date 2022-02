Sarà operata a Napoli la bimba irachena affetta da patologia cardiaca (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È atterrata all’ aeroporto di Capodichino poco prima delle 18:30 Nza, la bimba irachena di 9 mesi affetta da una grave patologia cardiaca, che Sarà operata nell’ospedale Monaldi di Napoli a spese della Regione Campania. Accompagnata dai genitori, una coppia di 30 e 24 anni, la bimba è stata accolta dal vicepresidente del Consiglio regionale, Valeria Ciarambino, e dall’assessore con delega all’Immigrazione, Mario Morcone. Presenti anche i volontari delle associazioni umanitarie che hanno segnalato alla Regione il caso della neonata. Una ambulanza l’ha portata al Monaldi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– È atterrata all’ aeroporto di Capodichino poco prima delle 18:30 Nza, ladi 9 mesida una grave, chenell’ospedale Monaldi dia spese della Regione Campania. Accompagnata dai genitori, una coppia di 30 e 24 anni, laè stata accolta dal vicepresidente del Consiglio regionale, Valeria Ciarambino, e dall’assessore con delega all’Immigrazione, Mario Morcone. Presenti anche i volontari delle associazioni umanitarie che hanno segnalato alla Regione il caso della neonata. Una ambulanza l’ha portata al Monaldi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

De Luca: "Sanità, ci sarà una riorganizzazione delle prestazioni dei laboratori privati" La bimba sarà operata al cuore al Monaldi grazie all'intervento della Regione. De Luca annuncia per fine febbraio il piano per realizzare 169 case di comunità per la sanità campana.

