San Severo | un fermato per rapina alla tabaccheria Giancola Carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Nella giornata del 7 febbraio 2022 i militari del Norm Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di San Severo hanno proceduto ad un fermo di iniziativa di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino sanseverese classe 2001, in relazione a gravi e circostanziati indizi di colpevolezza che lo vedono presunto responsabile della rapina perpetrata alla tabaccheria "Giancola" avvenuta la sera del 4 febbraio 2022 in Via Tiberio Solis di San Severo. La storia della tabaccheria "Giancola" ha origini antiche, a gestione familiare sin dal 1907, storica e conosciutissima dai cittadini di San Severo, in virtù anche della posizione su una delle vie

