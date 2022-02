Roma, rinnovo in vista per due calciatori: la situazione (Di venerdì 11 febbraio 2022) Come riportato da Sky Sport, nella mattinata odierna, sarebbe andato in scena un incontro a Trigoria tra Thiago Pinto e Giuseppe Riso, agente sia di Gianluca Mancini che di Bryan Cristante. Mancini Roma rinnovoIl rinnovo del difensore italiano, ormai, è una pura formalità, mentre l’incontro è servito principalmente per porre le basi circa un eventuale accordo sul rinnovo del centrocampista: l’attuale contratto andrebbe in scadenza nel 2024, ma nelle prossime settimane ci saranno nuovi contatti per provare ad arrivare alla fumata bianca. Leggi su rompipallone (Di venerdì 11 febbraio 2022) Come riportato da Sky Sport, nella mattinata odierna, sarebbe andato in scena un incontro a Trigoria tra Thiago Pinto e Giuseppe Riso, agente sia di Gianluca Mancini che di Bryan Cristante. ManciniIldel difensore italiano, ormai, è una pura formalità, mentre l’incontro è servito principalmente per porre le basi circa un eventuale accordo suldel centrocampista: l’attuale contratto andrebbe in scadenza nel 2024, ma nelle prossime settimane ci saranno nuovi contatti per provare ad arrivare alla fumata bianca.

