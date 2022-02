Pattinaggio artistico | programma 12 febbraio Olimpiadi Pechino 2022 | orari | italiani in gara | ordine di entrata

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Archiviata la prova individuale maschile le gare dialledisi spostano nel conturbante mondo della danza sul ghiaccio. Si svolgerà infatti domani sabato 12, a partire dalle ore 11:00 italiane il primo segmento, la rhythm dance. Un segmento breve che potrebbe rivelarsi già decisivo per la lotta al vertice che vedrà coinvolti senza particolari dubbi i francesi Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron e i russi Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov, i quali però dovranno subito riscattarsi dopo un team event in cui hanno clamorosamente ceduto il passo agli statunitensi Madison Hubbell-Zachary Donohue e Madison Chock-Evan Bates, altre coppie in lizza per una medaglia. Anche l’Italia reciterà un ruolo da protagonista grazie alla presenza di ...

Advertising

SkySport : Olimpiadi invernali, la pattinatrice russa Kamila Valieva positiva al doping #SkySport #Pechino2022 #Pattinaggio… - Coninews : Emozioni e medaglie nel pattinaggio artistico sul ghiaccio, tanti auguri di buon compleanno a Carolina #Kostner! ??… - Radio1Rai : ??“Kamila #Valieva ha il diritto di competere nella gara individuale” di pattinaggio artistico a #Pechino2022. Lo so… - kreideprinzv_ : sto seriamente pensando di iniziare a seguire yuzuru e il pattinaggio artistico in generale - De_Sand88 : RT @sportface2016: #Beijing2022: le congratulazioni di Elton John a Nathan #Chen per l'oro vinto sulle note della sua musica #FigureSkating… -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico

Per il Comitato olimpico russo, la 15enne Valieva () ha il diritto di competere e la sua medaglia d'oro è valida. Si attende il Tas Sfumata una nuova medaglia nello sci per Federica Brignone , in attesa del bis nello short track (...Alle Olimpiadi di Pechino 2022 tiene banco il caso legato a Kamila Valieva , campionessa 15enne neldel Comitato Olimpico Russo fermata perché positiva all'antidoping in una gara di fine dicembre. La Rusada, l'agenzia antidoping russa, aveva prima disposto la sua sospensione e ...Archiviata la prova individuale maschile le gare di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Pechino 2022 si spostano nel conturbante mondo della danza sul ghiaccio. Si svolgerà infatti domani sabato ...I pettorali delle tre azzurre in gara nella prima manche: 31 per Federica Brignone, 33 per Lara Della Mea, 45 per Anita Gulli. La regina dello slalom… Leggi ...