Omicidio di Luca Sacchi | chiesti 4 anni per Anastasiya | 30 per Pirino ed ergastolo per Del Grosso

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Luca

Lo ha detto Alfonso Sacchi, papà di, al termine delle richieste della pm Giulia Guccione nel processo per la morte del personal trainer romano.La Procura di Roma ha chiesto una condanna a 4 anni e mezzo per Anastasiya Kylemnyk, ex fidanzata diSacchi, accusata del tentativo di acquisto di droga nell'ambito del processo per l'di Sacchi avvenuto nell'ottobre del 2019 a Roma. Il pm ha inoltre sollecitato ergastolo per Valerio Del ...Roma – Ergastolo per Valerio Del Grosso, 30 anni di carcere per Paolo Pirino, 30 anni di carcere per Marcello De Propris, 4 anni e sei mesi per Anastasiya Kylemnyk, mentre per Armando De Propris ha ...Un omicidio maturato nell’ambito di un commercio di droga, che coinvolse diversi soggetti. Omicidio Luca Sacchi, la pm ha chiesto l’ergastolo per Del Grosso, 30 anni per Pirino e De Propris mentre, ...