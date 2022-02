Non solo l’Inter: un’altra big di Serie A sul difensore! (Di venerdì 11 febbraio 2022) Non solo l’Inter di Simeone Inzaghi sul difensore del Borussia Moenchengladbach Matthias Ginter: come riportato da Sportmediaset, anche la Juventus di Agnelli sarebbe sulle tracce del calciatore classe ’94 in scadenza di contratto a giugno. Ginter Juventus CalciomercatoGià da gennaio Ginter sarebbe libero di accordarsi con un altro club e non è da escludere che in estate possa andare in scena un vero e proprio derby d’Italia per il centrale tedesco. Nessuna trattativa concreta, ma i bianconeri rimangono alla finestra. Leggi su rompipallone (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nondi Simeone Inzaghi sul difensore del Borussia Moenchengladbach Matthias Ginter: come riportato da Sportmediaset, anche la Juventus di Agnelli sarebbe sulle tracce del calciatore classe ’94 in scadenza di contratto a giugno. Ginter Juventus CalciomercatoGià da gennaio Ginter sarebbe libero di accordarsi con un altro club e non è da escludere che in estate possa andare in scena un vero e proprio derby d’Italia per il centrale tedesco. Nessuna trattativa concreta, ma i bianconeri rimangono alla finestra.

Advertising

stanzaselvaggia : I due leader di destra non vaccineranno i figli. Io più che i virologi, spesso in disaccordo tra di loro, ormai mi… - GuidoDeMartini : ???? TUTTI TORNANO ALLA NORMALITÀ, SOLO L’ITALIA VA IN DIREZIONE OPPOSTA. C’è?di qualcuno che non vuole mollare l’os… - AlexBazzaro : Per anni la Costituzione era intoccabile. Guai anche solo a parlarne. Il Parlamento un luogo sacro inviolabile. Og… - ImmortalFull : @Rainbow_Uapa @emmepica @rimbvaud Non avrebbero mai imparato la lezione, i loro futuri coinquilini non soffriranno… - supersantass : RT @olgalamp17: E non c'è iodio oppure zinco È solo marmo bianco e muscoli bollenti E non c'è podio che non vinco È solo cardio E conta spi… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo 'Una vita', le anticipazioni: l'incredibile verità su Bellita Chi avrà la meglio? Il riassunto della scorsa settimana (dal 5 all'11 febbraio) I Palacios non dicono a Lolita che le resta solo qualche giorno di vita; la ragazza, comunque, sente tornarsi le forze ...

Audi - 20quattro Ore dei Laghi, la maratona dell'efficienza Viaggiamo in un silenzio magico, interrotto solo dalla voce di Fabrizia che dà le note. La salita è ... Su questo tratto la RS e - tron GT sfodera un'agilità straordinaria: non si scompone mai e da come ...

Non solo vitamine: ecco come rinforzare il corpo e vivere bene La Gazzetta dello Sport Il momento in cui si diventa grandi Qualcuno non se ne accorge perché lo è sempre stato, qualcun altro perché tutto avviene troppo in fretta. Ma diventare adulti è qualcosa che succede senza consapevolezza e forse è un peccato. Provate ...

Europa, battaglia sul vino dopo il report della commissione Beca. Cancerogeno? La Puglia insorge: «Pura follia» Tiene infatti in tumulto in questi giorni il mondo del vino pugliese, e ovviamente non solo, la proposta lanciata nei giorni scorsi dal nutrizionista Serge Hercberg, ideatore di Nutri-score, sistema ...

Chi avrà la meglio? Il riassunto della scorsa settimana (dal 5 all'11 febbraio) I Palaciosdicono a Lolita che le restaqualche giorno di vita; la ragazza, comunque, sente tornarsi le forze ...Viaggiamo in un silenzio magico, interrottodalla voce di Fabrizia che dà le note. La salita è ... Su questo tratto la RS e - tron GT sfodera un'agilità straordinaria:si scompone mai e da come ...Qualcuno non se ne accorge perché lo è sempre stato, qualcun altro perché tutto avviene troppo in fretta. Ma diventare adulti è qualcosa che succede senza consapevolezza e forse è un peccato. Provate ...Tiene infatti in tumulto in questi giorni il mondo del vino pugliese, e ovviamente non solo, la proposta lanciata nei giorni scorsi dal nutrizionista Serge Hercberg, ideatore di Nutri-score, sistema ...