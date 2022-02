Napoli-Inter, Spalletti: “Vale come lotta scudetto? Dico la mia. Se Koulibaly…” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il tecnico azzurro Spalletti affronterà la sua ex squadra in occasione di Napoli-Inter in Serie A. Queste le sue dichiarazioni in conferenza Leggi su mediagol (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il tecnico azzurroaffronterà la sua ex squadra in occasione diin Serie A. Queste le sue dichiarazioni in conferenza

Advertising

sscnapoli : ??? #NapoliInter sarà diretta dall’arbitro Doveri di Roma. ?? #ForzaNapoliSempre - 23_Frog : Verso Napoli-Inter ???? #ForzaInter #Inter #Training - Inter : ?? | SQUADRA Ecco i 2?2? giocatori convocati da Simone Inzaghi per #NapoliInter ?? - DanViti : #Inter, #Caicedo convocato per la trasferta di #Napoli - im____lc : @ilciccio67 Se non possiamo vincerlo noi visto come siamo messi in questo preciso momento io dico Milan tutta la vi… -