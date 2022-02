Modica, aveva ingerito sostanza velenosa: morto 45 modicano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Modica – E’ morto il 45enne Modicano che lo scorso 14 dicembre aveva ingerito una sostanza velenosa. E’ deceduto ieri in ospedale a Catania dove era stato trasferito in gravissime condizioni due mesi fa. L’artigiano Modicano 45enne il 14 dicembre, dopo essere intervenuto per una riparazione in Contrada Sant’Elena Macallè, al momento di salire a bordo della sua auto si era accasciato al suolo colto da malore e da lancinanti dolori allo stomaco. Il 45enne aveva ingerito alcune sostanze tossiche che gli avevano provocato lesioni al sistema polmonare. Le condizioni di salute dell’uomo erano apparse subito gravissime, tanto da indurre i sanitari intervenuti sul posto all’immediato trasferimento a Catania, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 11 febbraio 2022)– E’il 45enneno che lo scorso 14 dicembreuna. E’ deceduto ieri in ospedale a Catania dove era stato trasferito in gravissime condizioni due mesi fa. L’artigianono 45enne il 14 dicembre, dopo essere intervenuto per una riparazione in Contrada Sant’Elena Macallè, al momento di salire a bordo della sua auto si era accasciato al suolo colto da malore e da lancinanti dolori allo stomaco. Il 45ennealcune sostanze tossiche che glino provocato lesioni al sistema polmonare. Le condizioni di salute dell’uomo erano apparse subito gravissime, tanto da indurre i sanitari intervenuti sul posto all’immediato trasferimento a Catania, ...

