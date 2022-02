Michelle Hunziker a Verissimo | “A Tomaso voglio e vorrò sempre bene”

(Di venerdì 11 febbraio 2022)parla per la prima volta della separazione daTrussardi– ospite in esclusiva domenica 13 febbraio a– parla per la prima volta della fine della storia d’amore conTrussardi: “Una separazione èun lutto da affrontare. È difficile perché ti senti fallita, ma rappresenta anche un nuovo inizio”. E aggiunge: “Sono stati dieci anni bellissimi, con due figlie stupende: questo è da salvare.tantoe gliene”. A Silvia Toffanin che le chiede se la fine del precedente matrimonio con Eros Ramazzotti l’abbia aiutata ad affrontare in maniera diversa ...

Michelle Hunziker sarà ospite a Verissimo nella puntata di domenica 13 febbraio 2022. L'occasione per tornare nello studio di Silvia Toffanin è l'arrivo in prima serata su Canale 5 del suo one woman show dal titolo "Michelle Impossible". Inoltre ci sarà Carolyn Smith, giurata di Ballando con le stelle.