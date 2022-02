Materiali contaminati | Western Digital perde 6 | 5 miliardi di Gigabyte di memoria

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Un problema di contaminazione in una fabbrica giapponese diha rovinato 6,5 Exabyte di memorie flash per SSD. Si prevedono rincari fino al 10% sul mercato delle memorie flash NAND....

DDay.it - Digital Day

... hanno annunciato la riduzione della produzione nelle fabbriche di Yokkaichi e Kitakami dove è stata scoperta la presenza di. Wester Digital prevede che la riduzione della ...