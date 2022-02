Masterplan Cilento sud, speranza per lo sviluppo socio-economico (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – E’ stato sottoscritto il 10 febbraio nella sede di Palazzo Santa Lucia della Regione Campania il protocollo d’intesa relativo al Masterplan per la rigenerazione e valorizzazione del Litorale Cilento sud. Presenti il presidente Vincenzo De Luca e i sindaci dei Comuni interessati. Nella nota stampa si legge: “Con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa con i Comuni della costa campana del litorale Cilento sud, la Regione Campania conferma e prosegue il percorso programmatico di sviluppo della sua costa, operando uno specifico percorso di programmazione e progettazione, in analogia con quanto sperimentato sul litorale domitio-flegreo e sul litorale Salerno sud. L’area target denominata Cilento sud comprende Comuni di particolare pregio naturalistico che sono ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – E’ stato sottoscritto il 10 febbraio nella sede di Palazzo Santa Lucia della Regione Campania il protocollo d’intesa relativo alper la rigenerazione e valorizzazione del Litoralesud. Presenti il presidente Vincenzo De Luca e i sindaci dei Comuni interessati. Nella nota stampa si legge: “Con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa con i Comuni della costa campana del litoralesud, la Regione Campania conferma e prosegue il percorso programmatico didella sua costa, operando uno specifico percorso di programmazione e progettazione, in analogia con quanto sperimentato sul litorale domitio-flegreo e sul litorale Salerno sud. L’area target denominatasud comprende Comuni di particolare pregio naturalistico che sono ...

Advertising

anteprima24 : ** Masterplan #Cilento #Sud, speranza per lo sviluppo socio-economico ** - radioalfa : 13 Comuni cilentani insieme per il Masterplan Litorale Cilento Sud. Intervista con il sindaco Scarpitta… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Masterplan Cilento Sud, protocollo tra Regione Campania e Comuni -… - trekking_tv : #Masterplan Cilento Sud, Scarpitta firma per #Camerota... - salernonotizie : Masterplan Cilento Sud, Scarpitta firma per Camerota: «Crollo dei muri, grande opportunità» -