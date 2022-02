Marco Masini, chi è l’ex fisanzata Aurora Nardozzi: “Troppo diversi” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Marco Masini, il cantautore fiorentino leva 1964, non è sposato né ha figli, tuttavia in passato ha avuto diverse relazioni importanti. Il cantante ha dato recentemente la sua idea sull’amore: “Non credo nell’amore eterno. Convivere aiuta ad accelerare certi processi. Le separazioni sono sempre traumatiche. Poi, a una certa età, subentra la paura di restare soli“. Un pensiero forse un po’ cinico, ma in un qualche modo realistico. In passato Masini ha avuto diverse relazioni, al momento non sappiamo se sia impegnato o menoù tra le più importanti è sicuramente da ricordare quella con Aurora Nardozzi, iniziata nel 2011 e portata avanti per un paio d’anni, fino al 2013. Nata a Torino nel settembre 1985, Aurora Nardozzi va per i 36 anni e su di lei sappiamo davvero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022), il cantautore fiorentino leva 1964, non è sposato né ha figli, tuttavia in passato ha avuto diverse relazioni importanti. Il cantante ha dato recentemente la sua idea sull’amore: “Non credo nell’amore eterno. Convivere aiuta ad accelerare certi processi. Le separazioni sono sempre traumatiche. Poi, a una certa età, subentra la paura di restare soli“. Un pensiero forse un po’ cinico, ma in un qualche modo realistico. In passatoha avuto diverse relazioni, al momento non sappiamo se sia impegnato o menoù tra le più importanti è sicuramente da ricordare quella con, iniziata nel 2011 e portata avanti per un paio d’anni, fino al 2013. Nata a Torino nel settembre 1985,va per i 36 anni e su di lei sappiamo davvero ...

sonikmusicnet : Ora in onda: Marco Masini, Fabrizio Moro - Tu non esisti - srnoutofcontext : Ascoltando maledetta amica mia di marco masini e quel ti amo maledetto di Paolo meneguzzi come nel 2010 ecco quello… - sonikmusicnet : Ora in onda: Marco Masini, Ermal Meta - Cenerentola innamorata - _muffinbutton : ?? 11.02.2002 marco masini - shaman king (1. l’ho cantata tutta, 2. ho pianto) - pelleimpura : Ah, non è Marco Masini? -