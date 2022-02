Manila Nazzaro fa infuriare Barù al GF Vip | “È molto grave”

(Di venerdì 11 febbraio 2022)è ignara della polemica esplosa fuori dopo il messaggio social del compagno. Probabilmente nella nuova puntata del GF Vip di lunedì prossimo scoprirà che Lorenzo Amoruso ha scritto parole che suonano come un addio e chissà come reagirà. Sono sempre statiuniti e l’ex calciatore, che più volte l’ha sorpresa nella Casa, l’ha sempre difesa a spada tratta in questi mesi. Ma mentre fuori non si parla d’altro, dentro il reality è scoppiato un nuovo caos che vede nel mirino proprio. È successo tutto mentre lei stava facendo un massaggio a Davide Silvestri e scherzando ha imitato l’accento dei cinesi che sono arrivati da poco in Italia. Un’imitazione che ha fatto esplodereaccusata da ...

Advertising

zazoomblog : Manila Nazzaro accusata di razzismo da Barù: “Stai offendendo i cinesi è grave” - #Manila #Nazzaro #accusata… - zazoomblog : Gf Vip Lorenzo Amoruso una furia contro Manila Nazzaro: “Provo solo una …” - #Lorenzo #Amoruso #furia #contro - zazoomblog : Manila Nazzaro accusata di razzismo da Barù: “Stai offendendo i cinesi è grave” - #Manila #Nazzaro #accusata… - StraNotizie : Manila Nazzaro accusata di razzismo da Barù: “Stai offendendo i cinesi, è grave” - ParliamoDiNews : Manila Nazzaro accusata di razzismo da Barù: `Stai offendendo i cinesi` #manila #nazzaro #accusata #razzismo #barù… -

Ultime Notizie dalla rete : Manila Nazzaro

Stiamo parlando di, la gieffina che in queste settimane ha attraversato dei momenti difficili all'interno della casa per delle discussioni nate con alcuni coinquilini. Ebbene, sembra ...Stiamo parlando di, la gieffina che in queste settimane ha attraversato dei momenti difficili all'interno della casa per delle discussioni nate con alcuni coinquilini. Ebbene, sembra ...Griglia Timeline Grafo ...Lorenzo Amoruso ha annunciato via social di sentirsi in crisi verso la compagna [ ] La news di gossip Lorenzo Amoruso in crisi: "Manila Nazzaro? Non la riconosco più" è stata pubblicata su Gossip Blog ...