Letta vede Renzi: nessun centro ma si va avanti con il 'campo largo' (Di venerdì 11 febbraio 2022) Letta non arretra e no accetta veti. Ma da nessuno. Altro che cambiare strategia di alleanze, quello che sta succedendo dopo il voto per il Quirinale conferma ancora di più che il progetto del 'campo largo' deve essere portato avanti.

Ultime Notizie dalla rete : Letta vede Letta vede Renzi: nessun centro ma si va avanti con il 'campo largo' Non un bis dell'Unione, ha sempre precisato Letta, ma certo un fronte abbastanza largo da poter competere con il centrodestra. Inutile farsi troppe illusioni su una legge elettorale proporzionale, ...

Letta vede Renzi, colloquio su amministrative Colloquio tra Enrico Letta e Matteo Renzi questa mattina a palazzo Giustiniani. Il segretario del Partito democratico e il leader di Italia viva, secondo quanto riferiscono fonti del Nazareno, hanno fatto il punto in ...

Letta vede Renzi: nessun centro ma si va avanti con il 'campo largo' Altro che cambiare strategia di alleanze, quello che sta succedendo dopo il voto per il Quirinale conferma ancora di più che il progetto del “campo largo” deve essere portato avanti, per Enrico Letta.

