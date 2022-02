Lecce-Benevento è sfida d’alta classifica: le quote vedono favoriti i salentini (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSarà una sfida tra due delle principali candidate alla promozione diretta a chiudere il programma della 22^ giornata di Serie B. Al Via del Mare si sfidano Lecce e Benevento, due squadre reduci da momenti di forma diametralmente opposti. I padroni di casa hanno messo a segno 7 punti nelle prime tre gare del 2022, mentre i campani cercano ancora il primo successo nel nuovo anno. Compito molto difficile per Insigne e compagni anche nella gara di domenica, dove secondo gli esperti di Planetwin365 i favori del pronostico sorridono ai ragazzi di mister Baroni, ex del match, offerti in quota a 2,05 e scelti anche dal 46% degli scommettitori. Sale a 3,30 il segno «X» mentre vale 3,70 il colpo esterno delle “Streghe”, fermo al 25% delle preferenze. I numeri di due tra i migliori attacchi del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSarà unatra due delle principali candidate alla promozione diretta a chiudere il programma della 22^ giornata di Serie B. Al Via del Mare sino, due squadre reduci da momenti di forma diametralmente opposti. I padroni di casa hanno messo a segno 7 punti nelle prime tre gare del 2022, mentre i campani cercano ancora il primo successo nel nuovo anno. Compito molto difficile per Insigne e compagni anche nella gara di domenica, dove secondo gli esperti di Planetwin365 i favori del pronostico sorridono ai ragazzi di mister Baroni, ex del match, offerti in quota a 2,05 e scelti anche dal 46% degli scommettitori. Sale a 3,30 il segno «X» mentre vale 3,70 il colpo esterno delle “Streghe”, fermo al 25% delle preferenze. I numeri di due tra i migliori attacchi del ...

Advertising

anteprima24 : ** #Lecce-##Benevento è sfida d’alta classifica: le #Quote vedono favoriti i salentini ** - AgiproNews : Serie B, Lecce-Benevento è sfida d’alta classifica: per quote e scommettitori avanti i pugliesi - TUTTOB1 : Lecce, Di Mariano torna a disposizione per il Benevento - il_leccese : Staffetta in attacco per il match col Benevento? #lecce #baroni #lecben - Tutto_SerieB : Due tifoserie appassionate a confronto, uno scontro al vertice per la promozione. Domenica c'è Lecce vs Benevento… -