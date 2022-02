Le fantastiche avventure di Eddie Eagan

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 11 febbraio 2022) C’è una fotografia scattata fuori da un bar di Roma durante le Olimpiadi del 1960. Sulla destra, in primo piano, appare un’ingombrante fioriera, sullo sfondo, accanto a una bandiera italiana, c’è una persona che non c’entra nulla, eppure è l’unica a fissare l’obiettivo. I protagonisti della foto stanno chiacchierando attorno a un tavolino rotondo: sono Floyd Patterson, Jesse Owens, il campione olimpico di pugilato di Anversa 1920 e il campione olimpico di bob delle Olimpiadi invernali del 1932 a Lake Placid. Patterson è una delle leggende della boxe, oro ad Helsinki 1952 e primo pugile capace di riconquistare il titolo dei pesi massimi dopo aver perso la corona. Nel momento in cui è stata scattata la foto è campione del mondo in carica. Jesse Owens è Jesse Owens. Il velocista nero che rovinò la festa di Hitler a Berlino ’36 vincendo 4 ori: 100 e 200 metri, staffetta 4×100 e ...