Advertising

ilcirotano : Infinita Wierer, dea del biathlon: 'Faccio quello che mi piace, niente mi condiziona' - - ChriMasotti : RT @Gazzetta_it: Infinita Wierer, la dea del biathlon: 'Faccio quello che mi piace, niente mi condiziona' - Gazzetta_it : Infinita Wierer, la dea del biathlon: 'Faccio quello che mi piace, niente mi condiziona' - Sportislove : DOROTHEA WIERER MIA CAMPIONESSA INFINITA ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Infinita Wierer

La Gazzetta dello Sport

Perchés'è presa tutto e non smette di stupire. Non è la stessa Doro che tornò delusa e senza medaglie individuali dai Giochi coreani di PyeongChang 2018. "Faccio i Mondiali in casa ad ...Dorothea non tradisce mai e ancora una volta ha dimostrato la suaclasse. La medaglia di ...Malagò dopo la conquista quasi in contemporanea di due bronzi con Davide Ghiotto e Dorothea...Dopo la delusione nella 15 km individuale di biathlon, Dorothea Wierer si prendere una rivincita conquistando la medaglia di bronzo nella 7,5 km sprint. Non è la prima medaglia olimpica per l'atleta ...Dorothea non tradisce mai e ancora una volta ha dimostrato la sua infinita classe. La medaglia di Davide invece ... quasi in contemporanea di due bronzi con Davide Ghiotto e Dorothea Wierer che ...