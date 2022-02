Il Governo approva la riforma della Giustizia, tutte le nuove regole (Di venerdì 11 febbraio 2022) Via libera, oggi 11 febbraio, alla riforma della Giustizia. Il Consiglio dei Ministri ha approvato infatti, all’unanimità, la riforma sia dell’ordinamento giudiziario che del Consiglio Superiore della Magistratura. “riforma condivisa e inderogabile“ “È stata una discussione ricchissima e condivisa. Grazie anche alle numerose interazioni con i partiti, col ministro Cartabia e col sottosegretario Garofoli”, ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa. “La riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm era ineludibile per la scadenza a luglio del Csm ora in carica” ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia. “Ma anche per accompagnare la magistratura in un percorso di recupero della ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 11 febbraio 2022) Via libera, oggi 11 febbraio, alla. Il Consiglio dei Ministri hato infatti, all’unanimità, lasia dell’ordinamento giudiziario che del Consiglio SuperioreMagistratura. “condivisa e inderogabile“ “È stata una discussione ricchissima e condivisa. Grazie anche alle numerose interazioni con i partiti, col ministro Cartabia e col sottosegretario Garofoli”, ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa. “Ladell’ordinamento giudiziario e del Csm era ineludibile per la scadenza a luglio del Csm ora in carica” ha detto la ministra, Marta Cartabia. “Ma anche per accompagnare la magistratura in un percorso di recupero...

