Il doppio ex Colonnese è sicuro: 'Col Napoli la prova del nove, l'Inter è superiore' (Di venerdì 11 febbraio 2022) Due anni con la maglia del Napoli e tre con quella dell'Inter. Quanto basta per poter leggere tra le righe dello scontro scudetto di sabato al Diego Armando Maradona. Francesco Colonnese è esperto in ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Due anni con la maglia dele tre con quella dell'. Quanto basta per poter leggere tra le righe dello scontro scudetto di sabato al Diego Armando Maradona. Francescoè esperto in ...

Advertising

sportli26181512 : Il doppio ex Colonnese è sicuro: 'Col Napoli la prova del nove, l'Inter è superiore': Il doppio ex Colonnese sicuro… - Gazzetta_it : Il doppio ex Colonnese sicuro: 'Col Napoli la prova del nove, l'Inter è superiore' -

Ultime Notizie dalla rete : doppio Colonnese Il doppio ex Colonnese è sicuro: 'Col Napoli la prova del nove, l'Inter è superiore' Due anni con la maglia del Napoli e tre con quella dell'Inter. Quanto basta per poter leggere tra le righe dello scontro scudetto di sabato al Diego Armando Maradona. Francesco Colonnese è esperto in materia, perché in passato ha vissuto la sfida in prima persona da ambo i lati, perché lo ha fatto negli anni migliori della propria carriera, e perché al Napoli e all'Inter è ...

Lazio, tutte le news della giornata del 26 novembre Anche Riccardo Montolivo e il doppio ex Andrea Agostinelli hanno parlato della squadra di Maurizio Sarri e dello scontro che li aspetta. Francesco Colonnese , invece, ha parlato dell'ottima ...

Il doppio ex Colonnese sicuro: "Col Napoli la prova del nove, l'Inter è superiore" La Gazzetta dello Sport Due anni con la maglia del Napoli e tre con quella dell'Inter. Quanto basta per poter leggere tra le righe dello scontro scudetto di sabato al Diego Armando Maradona. Francescoè esperto in materia, perché in passato ha vissuto la sfida in prima persona da ambo i lati, perché lo ha fatto negli anni migliori della propria carriera, e perché al Napoli e all'Inter è ...Anche Riccardo Montolivo e ilex Andrea Agostinelli hanno parlato della squadra di Maurizio Sarri e dello scontro che li aspetta. Francesco, invece, ha parlato dell'ottima ...