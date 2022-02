Il 60% dei giocatori brucia i risparmi dopo cinque anni dal ritiro (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il 60% dei calciatori rischia di sperperare i soldi guadagnati in carriera entro cinque anni dal termine dell’attività. Lo afferma Ben Smith, dottore commercialista e partner di FLM – un servizio di gestione del patrimonio con sede a Londra – che è stato intervistato dal World Football Summit sul tema della gestione delle risorse degli L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il 60% dei calciatori rischia di sperperare i soldi guadagnati in carriera entrodal termine dell’attività. Lo afferma Ben Smith, dottore commercialista e partner di FLM – un servizio di gestione del patrimonio con sede a Londra – che è stato intervistato dal World Football Summit sul tema della gestione delle risorse degli L'articolo

Advertising

Palazzo_Chigi : È terminata la riunione del Consiglio dei Ministri n. 60 - chetempochefa : Straordinario Marcell #Jacobs: torna dopo 5 mesi dall’oro olimpico e vince la gara dei 60 metri di Berlino correndo… - GianlucaVasto : #superbonus serve immediato Decreto per correggere il blocco della cessione del credito. Non si può attendere la co… - Tucoramires1 : @CalcioFinanza Il 60% dei giocatori guadagna forse un paio di milioni in carriera che bastano per comprare una casa e pocco altro - CalcioFinanza : L'allarme dell'esperto di gestione del patrimonio Ben Smith: «Il 60% dei giocatori brucia i risparmi dopo cinque an… -