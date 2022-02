Governo: dl peste suina, piani regionali entro 30 giorni per contrastarla (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA). L'intervento mira alla eradicazione della peste suina africana nei cinghiali presenti sul territorio nazionale e a prevenirne la diffusione tra i suini d'allevamento, per assicurare la salvaguardia della sanità animale, del sistema produttivo nazionale e delle esportazioni". Lo si legge nella nota diramata al termine del Cdm. "Il testo attribuisce alle regioni il compito di predisporre, entro trenta giorni - viene spiegato nella nota - il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per arrestare la diffusione dellaafricana (PSA). L'intervento mira alla eradicazione dellaafricana nei cinghiali presenti sul territorio nazionale e a prevenirne la diffusione tra i suini d'allevamento, per assicurare la salvaguardia della sanità animale, del sistema produttivo nazionale e delle esportazioni". Lo si legge nella nota diramata al termine del Cdm. "Il testo attribuisce alle regioni il compito di predisporre,trenta- viene spiegato nella nota - il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e ...

