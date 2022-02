Gf Vip | Lorenzo Amoruso una furia contro Manila Nazzaro | “Provo solo una …”

Leggi su cityroma

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Al Grande fratello vip sta accadendo qualcosa di inaspettato per una concorrente che al momento sembra essere all’oscuro di ciò che sta accadendo al di fuori della casa. Stiamo parlando di, la gieffina che in queste settimane ha attraversato dei momenti difficili all’interno della casa per delle discussioni nate con alcuni coinquilini. Ebbene, sembra proprio che a parlare nei giorni scorsi sia stato, il compagno diche ha pubblicato un post alquanto preoccupante. Di cosa si tratta? Grande fratello vip, il compagnopubblica dei post strani Ebbene, sembra proprio che il compagno disulla base di quanto accaduto in questi giorni in casa, abbia voluto pubblicare un ...