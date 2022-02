Frode sui carburanti e auto di lusso Arrestato Francesco D’Auria (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tramite le auto di lusso e diverse società che operavano nel settore in provincia di Salerno e all’estero, Francesco D’Auria avrebbe riciclato milioni di euro di proventi realizzati con le frodi sui carburanti. Era irreperibile dallo scorso luglio, Arrestato dai finanzieri mentre tenta di scappare. Nel tentativo di sfuggire al blitz si è lanciato da un balcone ferendosi alla gambe. L ‘mprenditore di Pagani, Francesco D’Auria, 43 anni, destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta del pm Roberto Lenza e della Guardia di Finanza di Salerno sulle frodi dei carburanti che in estate ha portato ad individuare una associazione per delinquere ed una Frode di oltre 127 milioni di euro. ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tramite ledie diverse società che operavano nel settore in provincia di Salerno e all’estero,avrebbe riciclato milioni di euro di proventi realizzati con le frodi sui. Era irreperibile dallo scorso luglio,dai finanzieri mentre tenta di scappare. Nel tentativo di sfuggire al blitz si è lanciato da un balcone ferendosi alla gambe. L ‘mprenditore di Pagani,, 43 anni, destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta del pm Roberto Lenza e della Guardia di Finanza di Salerno sulle frodi deiche in estate ha portato ad individuare una associazione per delinquere ed unadi oltre 127 milioni di euro. ...

