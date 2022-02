(Di venerdì 11 febbraio 2022) Come data di partenza del suo “” contro il vaccino ha scelto quella di oggi, l’11 febbraio, la Giornata mondiale del malato. Don, vicario parrocchiale di Mapello, nel Bergamasco, avevadi voler iniziare un pellegrinaggio a piedi e in bici “in segno di solidarietà con chi è privato del diritto di utilizzare i mezzi pubblici in quanto non vaccinato”. L’obiettivo dichiarato, in un video da lui stesso pubblicato su Youtube, consegnare delle lettere ai sacerdoti e ai fedeli in cui vengono descritte le “profonde ingiustizie perpetrate nei confronti delle persone con ilsto della pandemia”. Ma sulla sua strada, e non soltanto metaforicamente, si è messo il vescovo di Bergamo, mons. Francesco Beschi, che lo ha sollevato dall’incarico con effetto immediato: troppo lontane ...

Advertising

Godsent072011 : #DonEmanuelePersoneni Splendida iniziativa, da VERO Cristiano a sostegno della libertà di ciascuno. Seguitela sul p… - neXtquotidiano : Don Emanuele Personeni, il prete sospeso dopo aver annunciato un “tour no vax” tra le parrocchie - RobertoZucchi11 : TG Verità - 11 febbraio 2022 - Il Vescovo Beschi rimuove Don Emanuele pe... - anna11824 : @adolar41744618 Voglio proprio vedere se Fazio inviterà Don Emanuele! - Giorno_Bergamo : Il Vescovo di Bergamo sospende il prete no vax, don Emanuele Personeni -

Ultime Notizie dalla rete : Don Emanuele

Chi è Flavio Insinna Flavio Insinna, all'anagrafe FlavioInsinna, è nato il 3 luglio del ... Nella serie tvMatteo ha recitato nel ruolo del capitano dei carabinieri Flavio Anceschi che ha ...Il sacerdote in questione èPersoneni che è stato esonerato con un "provvedimento pastorale del vescovo - spiega ancora il portavoce della diocesi - perché con il tour in giro per l'...Attraverso i suoi social don Emanuele Personeni aveva persino pubblicizzato l'iniziativa. In un video aveva dichiarato: "No all'obbligo vaccinale, no ai ricatti, no al green pass" in nome della ...Il vescovo di Bergamo – il bresciano monsignor Francesco Beschi – nelle scorse ore ha sollevato dall’incarico don Emanuele Personeni, vicario parrocchiale di Mapello, salito alla ribalta delle ...