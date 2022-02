Doc-Nelle tue mani 2 da boom di ascolti per una puntata sconvolgente, drammatica ma necessaria (Di venerdì 11 febbraio 2022) Non poteva che essere così, anzi. Possiamo tranquillamente dire che la quarta puntata di Doc-Nelle tue mani 2 dovrebbe essere un manifesto, di quelli che si mostrano Nelle scuole. Un episodio da mandare in onda a loop, visto che due anni dopo, pensiamo di fare dei sacrifici solo perchè indossiamo una mascherina, spesso persino sotto il naso, senza mai esserci fermati a pensare a tutto quello che per mesi è accaduto nei nostri ospedali. Il covid è stato un nemico per tutti, c’è chi lo ha combattuto in casa, chi in ospedale, chi ancora oggi ne paga le conseguenze. Non solo per questioni di salute fisica o mentale, ma anche perchè ha perso tutto, sia materialmente che umanamente. E di fronte a una tragedia di così grande portata, c’è ancora gente capace di negare, gente egoista che non riesce a rendersi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 11 febbraio 2022) Non poteva che essere così, anzi. Possiamo tranquillamente dire che la quartadi Doc-tue2 dovrebbe essere unfesto, di quelli che si mostranoscuole. Un episodio da mandare in onda a loop, visto che due anni dopo, pensiamo di fare dei sacrifici solo perchè indossiamo una mascherina, spesso persino sotto il naso, senza mai esserci fermati a pensare a tutto quello che per mesi è accaduto nei nostri ospedali. Il covid è stato un nemico per tutti, c’è chi lo ha combattuto in casa, chi in ospedale, chi ancora oggi ne paga le conseguenze. Non solo per questioni di salute fisica o mentale, ma anche perchè ha perso tutto, sia materialmente che umanamente. E di fronte a una tragedia di così grande portata, c’è ancora gente capace di negare, gente egoista che non riesce a rendersi ...

