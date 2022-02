De Luca: “Non prendiamoci in giro sulle mascherine. Meloni? Evitabile” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Grazie a Dio la situazione va migliorando in maniera sensibile in tutta Italia e anche nella nostra regione. Il governo decide che da oggi non è obbligatorio l’uso della mascherina all’esterno qui, diversamente, resta l’obbligo. Non è un grande sacrificio, vorremmo evitare diversamente dal governo nazionale finzioni e prese in giro“. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, tornando a parlare in diretta su facebook dopo due settimane di assenza. “Il Governo dice che non è obbligatorio l’uso all’esterno a dice di portarla in tasca e metterla in caso di assembramenti quando si passeggia – aggiunge – in una strada commerciale come si fa a distinguere, è molto più semplice indossarla. Manteniamoci tranquilli, ancora per qualche settimana, per evitare il riaccendersi il contagio“. “La ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Grazie a Dio la situazione va migliorando in maniera sensibile in tutta Italia e anche nella nostra regione. Il governo decide che da oggi non è obbligatorio l’uso della mascherina all’esterno qui, diversamente, resta l’obbligo. Non è un grande sacrificio, vorremmo evitare diversamente dal governo nazionale finzioni e prese in“. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, tornando a parlare in diretta su facebook dopo due settimane di assenza. “Il Governo dice che non è obbligatorio l’uso all’esterno a dice di portarla in tasca e metterla in caso di assembramenti quando si passeggia – aggiunge – in una strada commerciale come si fa a distinguere, è molto più semplice indossarla. Manteniamoci tranquilli, ancora per qualche settimana, per evitare il riaccendersi il contagio“. “La ...

