Coronavirus, ultime notizie 11 febbraio 2022: da oggi via le mascherine all’aperto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Come era noto, da oggi 11 febbraio 2022, le mascherine non sono più obbligatorie all’aperto, l’obbligo resta comunque in caso di assembramenti. Non vale per tutti però: la Campania, vista l’ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca, mantiene ancora l’obbligo. oggi è una data importante anche per le discoteche che riaprono dopo quasi 2 anni di fermo a causa delle restrizioni. Addio a Green Pass, mascherine e obbligo vaccinale per over 50: le ipotesi del Governo – ore 9.50 Un futuro di decisioni e di cambi delle regole sembra attendere il Governo. Dal 1° marzo potrebbe essere disposta la capienza del 75% negli stadi, mentre ancora vige l’attuale 50%. Dal 10 marzo si potrà tornare a visitare i parenti ricoverati in ospedale, mentre per quanto riguarda ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 febbraio 2022) Come era noto, da11, lenon sono più obbligatorie, l’obbligo resta comunque in caso di assembramenti. Non vale per tutti però: la Campania, vista l’ordinanza firmata dal governatore Vincenzo De Luca, mantiene ancora l’obbligo.è una data importante anche per le discoteche che riaprono dopo quasi 2 anni di fermo a causa delle restrizioni. Addio a Green Pass,e obbligo vaccinale per over 50: le ipotesi del Governo – ore 9.50 Un futuro di decisioni e di cambi delle regole sembra attendere il Governo. Dal 1° marzo potrebbe essere disposta la capienza del 75% negli stadi, mentre ancora vige l’attuale 50%. Dal 10 marzo si potrà tornare a visitare i parenti ricoverati in ospedale, mentre per quanto riguarda ...

