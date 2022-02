Come cambiano i punteggi delle prove all’esame di Maturità 2022 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Cambia la ripartizione dei punteggi per l’esame di Maturità del 2022: nella prima versione dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione si parlava di 40 punti per il triennio e di 60 per le prove d’esame, mentre nella nuova versione vengono invece attribuiti 50 punti per il triennio e 50 per le prove (15 per ciascuno scritto e 20 per l’orale). Tornano infatti gli scritti, sia il tema di Italiano che la seconda prova, dopo che per due anni erano stati sospesi per via della pandemia e sostituiti da un maxi-colloquio. Maturità 2022: Come sarà articolato l’esame di Stato La prima prova – prevista per il 22 giugno alle 8.30 – avrà carattere nazionale e proporrà sette tracce con tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Cambia la ripartizione deiper l’esame didel: nella prima versione dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione si parlava di 40 punti per il triennio e di 60 per led’esame, mentre nella nuova versione vengono invece attribuiti 50 punti per il triennio e 50 per le(15 per ciascuno scritto e 20 per l’orale). Tornano infatti gli scritti, sia il tema di Italiano che la seconda prova, dopo che per due anni erano stati sospesi per via della pandemia e sostituiti da un maxi-colloquio.sarà articolato l’esame di Stato La prima prova – prevista per il 22 giugno alle 8.30 – avrà carattere nazionale e proporrà sette tracce con tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e ...

