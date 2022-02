C'è posta per te: ecco gli ospiti di sabato 12 febbraio 2022 (Di venerdì 11 febbraio 2022) C'è posta per te torna sabato 12 febbraio alle 21:20 su Canale 5, per il quinto appuntamento di questa 25esima stagione, che sta confermando il gradimento del pubblico televisivo. Infatti, il programma di Maria De Filippi continua ad essere il più visto del sabato sera, con ascolti superiori ai 5,5 milioni di telespettatori e uno share vicino al 30%. Il programma torna dopo due settimane dalla precedente puntata, in cui furono presenti, in veste di ospiti, l'allenatore della nazionale azzurra di calcio, Roberto Mancini, e l'attore Marco Bocci. Luciana Littizzetto ospite di C'è posta per te Nella puntata che andrà in onda sabato 12 febbraio, sarà ospite a C'è posta per te, Luciana Littizzetto. La comica torinese è un habitué del ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 11 febbraio 2022) C'èper te torna12alle 21:20 su Canale 5, per il quinto appuntamento di questa 25esima stagione, che sta confermando il gradimento del pubblico televisivo. Infatti, il programma di Maria De Filippi continua ad essere il più visto delsera, con ascolti superiori ai 5,5 milioni di telespettatori e uno share vicino al 30%. Il programma torna dopo due settimane dalla precedente puntata, in cui furono presenti, in veste di, l'allenatore della nazionale azzurra di calcio, Roberto Mancini, e l'attore Marco Bocci. Luciana Littizzetto ospite di C'èper te Nella puntata che andrà in onda12, sarà ospite a C'èper te, Luciana Littizzetto. La comica torinese è un habitué del ...

