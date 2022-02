Cartabia: riforma giustizia è ineludibile per recuperare fiducia (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una riforma "ineludibile" per sostenere i magistrati e recuperare la fiducia dei cittadini: così la ministra della giustizia Marta Cartabia in conferenza stampa descrive la riforma della giustizia ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una" per sostenere i magistrati eladei cittadini: così la ministra dellaMartain conferenza stampa descrive ladella...

Advertising

Azione_it : Il testo della Ministra Cartabia sulla riforma della magistratura rappresenta un evidente passo avanti. Vanno però… - petergomezblog : M5s, Lega e Forza Italia contro la riforma del Csm di Cartabia: “Se un magistrato entra in politica non deve più to… - fattoquotidiano : Riforma del Csm, la conferenza stampa di Draghi, Cartabia e Franco dopo il Consiglio dei ministri: segui la diretta… - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: Riforma del Csm, la conferenza stampa di Draghi, Cartabia e Franco dopo il Consiglio dei ministri: segui la diretta tv… - infoitinterno : Approvata la riforma del Csm. Ministro Cartabia: “è per i cittadini” -