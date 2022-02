Cane blu di Doc Nelle tue Mani 2 ha il volto di tutti i dottori e infermieri che sono stati eroi in pandemia (Di venerdì 11 febbraio 2022) Adesso siamo tutti indaffarati ad essere uno contro l’altro per via del vaccino o del green pass ma un tempo ci si faceva forza cantando dai balconi mentre dottori e infermieri si sacrificavano in ospedale per permettere ai malati di Covid di vivere. Questo ci ricorda il Cane blu di Doc Nelle tue Mani 2 che ha il volto di tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita, la propria famiglia e la salute per cercare di arginare la morte portata dal Coronavirus. L’episodio tanto atteso di Doc Nelle tue Mani 2 è un vero e proprio pugno allo stomaco che ha spazzato via polemiche e liti degli ultimi tempi riportandoci al momento in cui gli italiani erano chiusi in casa mentre i propri cari finivano in ospedale con il ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Adesso siamoindaffarati ad essere uno contro l’altro per via del vaccino o del green pass ma un tempo ci si faceva forza cantando dai balconi mentresi sacrificavano in ospedale per permettere ai malati di Covid di vivere. Questo ci ricorda ilblu di Doctue2 che ha ildicoloro che hanno sacrificato la propria vita, la propria famiglia e la salute per cercare di arginare la morte portata dal Coronavirus. L’episodio tanto atteso di Doctue2 è un vero e proprio pugno allo stomaco che ha spazzato via polemiche e liti degli ultimi tempi riportandoci al momento in cui gli italiani erano chiusi in casa mentre i propri cari finivano in ospedale con il ...

Smile_Giulia23 : RT @alebohred: quindi - cane blu è il pupazzo di un bambino che aveva il padre malato di covid - lorenzo si è sacrificato per una signora p… - maki_AA_ : RT @lagentenonseitu: “Cane blu diceva che non dovevi avere paura… il peggio sarebbe passato”?? #DOCNelleTueMani2 - martinamente : RT @IneffableYaya: La storia di cane blu tanto attesa solo quanto scoprire cosa è successo quella notte a simo bale - piermatteigia : Finalmente dopo 7 puntate so chi è cane blu?? #DOCNelleTueMani2 - Laura65903515 : ...è vero, NOI siamo stati, siamo e saremo IL LORO CANE BLU... -