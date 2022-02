Caltanissetta, furti in casa, scuole e chiese: 7 persone arrestate VIDEO (Di venerdì 11 febbraio 2022) Caltanissetta – furti in casa, scuole e chiese: 7 persone arrestate. La Polizia di Stato dì Caltanissetta sta concludendo un’operazione in corso da questa notte. Sette le misure cautelari disposte dal gip: quattro in carcere, un arresto ai domiciliari e due obblighi di presentarsi quotidianamente in questura. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica hanno permesso dì raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di 5 uomini e 2 donne, sospettati di aver commesso, durante il lockdown del 2020, numerosi furti ai danni di chiese, scuole e abitazioni del capoluogo nisseno, nonché di aver venduto la refurtiva. Tra gli oggetti rubati numerosi ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 11 febbraio 2022)in: 7. La Polizia di Stato dìsta concludendo un’operazione in corso da questa notte. Sette le misure cautelari disposte dal gip: quattro in carcere, un arresto ai domiciliari e due obblighi di presentarsi quotidianamente in questura. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica hanno permesso dì raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di 5 uomini e 2 donne, sospettati di aver commesso, durante il lockdown del 2020, numerosiai danni die abitazioni del capoluogo nisseno, nonché di aver venduto la reva. Tra gli oggetti rubati numerosi ...

